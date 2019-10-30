Ziraat Türkiye Kupası: Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur müsabakasında Gümüşhanespor, evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 3-0 mağlup olarak kupa macerasını sonlandırdı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Ahmethan Köse'nin sert vuruşu üstten auta gitti.
7. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Ahmethan Köse'nin vuruşunda top kalecinin üzerinden Onur Eriş'in önüne düştü. Sert bir vuruş gerçekleştiren Eriş'in şutu auta çıktı.
51. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği ani atakta derinlemesine verilen ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan Köse, sol ayağıyla topu kalecinin üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 0-1
57. dakikada Muharrem Efe'nin kullandığı serbest vuruşta Fırat Arıkan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arıkan'ın ayağının içiyle vurduğu top kalecinin ellerinde kaldı.
66. dakikada sol kanattan gelişen organize atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Onur Eriş, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
90. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Ahmethan Köse plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Semih Kurt, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş
Gümüşhanespor: Ogün Alkan, Fırat Arıkan (Burak Demireğen dk. 72), Recep Oğuz (Mert Çakar dk. 59), Hasan Kaşıkara, Denizhan Uçak (Batuhan Aygün dk. 73), Raif Gündoğdu, Burak Sarı, Tuğay Adamcıl, Muharrem Efe, Furkan Mızrak, İlke Tankul
Yedekler: Cengiz Biçer, Mehmet Menderes Önkuzu, Sancar Yıldırım, Ahmet Güven
Teknik Direktör: Önder Engin
Yılport Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı (Erkam Reşmen dk. 88 ?), Onur Eriş, Ahmethan Köse, Nuri Terliksiz, Bünyamin Cesur Karataş (Oğuz Gürbulak dk. 45), Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Okan Dernek, Samet Asatekin, Bahattin Köse (Atabey Çiçek dk. 82 ?)
Yedekler: Ahmet Altın, Ramazan Çevik
Teknik Direktör: Recep Sermet Boyar
Goller: Ahmethan Köse (dk. 51 ve 90), Onur Eriş (dk. 66) (Yılport Samsunspor)
Sarı Kartlar: Fırat Arıkan (Gümüşhanespor)