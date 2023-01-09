Zorlu yolları bu kez yaban hayvanları için aştılar

Gümüşhane'de off-road kulübü sporcuları normal araçların ulaşamayacağı noktalara arazi araçları ile çıkarak yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'deki off-road camiası içinde başlatılan meydan okuma çalışması kapsamında Kayseri, Ordu, Tokat kulüplerinin ardından Gümüşhane Off-Road Kulübü de (GÜMOFF) etkinliğini yaptı ve Çarşamba Off-Road Kulübüne meydan okudu.

Torul ilçesine bağlı Kocadal köyünden Tersun Dağı zirvelerine orman içinde karlı kaplı yolları aşarak giden sporcular zaman zaman arızalanan araçlarını kendi imkanlarıyla yaparak yollarına devam etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü İlbeyi Aydın ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisliği (HAYDİ) Büro Amirliği görevlilerinin de katıldığı programda kimi zaman sis, kimi zaman güneş, kimi zaman da kar yağışı altında 2 bin 300 metre rakımlı noktaya arazili araçlarıyla zorlu yolları aşarak ulaşan sporcular araçlarında taşıdıkları ot ve ekmekleri yaban hayvanları için, buğdayları da kuşlar için zirvedeki uygun noktalara bıraktı.

Ağır kış şartlarında normal araçların ulaşamayacağı zirveye ulaşan ve bir sonraki hedefi il merkezinde 60 kedilik kedi evleri yapmak olarak belirleyen GÜMOFF üyesi sporcular yemleme çalışmasının ardından karla kaplı zirvelerde off-road yaptı.

“Yemlerin doğru noktalara ve doğru hayvanlara ulaşabilmesi için yetkili kurumlarla birlikte hareket ediyoruz”

Gümüşhane Off-Road Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği olarak Tersun Dağı bölgesinde yaban hayvanlarına yem bırakmak için ulaştıklarını kaydeden kulüp başkan yardımcısı Alper Akçay, “Türkiye'deki offroad kulüplerinin Kayseri'de başlattığı, Ordu ve Tokat ilinde devam eden ve dördüncü ayağı Gümüşhane'ye uzanan doğadaki hayvanları besleme, sosyal farkındalık oluşturabilme meydan okuma kampanyası kapsamında biz de Gümüşhane olarak şu an 2 bin 300 rakımda bulunan Tersun Dağı bölgesinin iç kesimlerindeyiz. Buraya ulaşmak gerçekten çok zor oldu. Araçlarımız bu zorlu yol koşullarına donanımlı ve ekibimizin de profesyonel olmasıyla buraya kadar ulaştık. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüz, Emniyet Teşkilatımızın HAYDİ birimiyle buradayız. Bu yemlemeleri biz profesyonel destek alarak doğru noktalara ve doğru hayvanlara ulaşabilmesi için bu birimlerle beraber hareket ediyoruz. Doğadaki hayvanlara faydalı olmak isterken yetkili birimlerden destek almanız lazım ki bu tarz organizasyonları yapıyorken faydadan çok zararınız dokunmasın” dedi.

“Bu doğada bu sporu yaparken doğada yaşayan bu canlılara da gerekli özeni ve hassasiyeti gösteriyoruz”

GÜMOFF olarak Çarşamba Off-Road kulübüne meydan okuduklarını ifade eden Akçay, “Gümüşhane offroad kulübü olarak kurulduğumuzdan beri birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Yardım kampanyaları, Ramazan yardımları gibi. Offroad doğayla yapılan bir spor. Doğa harici yapabileceğimiz bir spor değil. Zorlu koşullarda yapılan bir spor. Bu doğada bu sporu yapıyorken de doğada yaşayan bu canlılara gerekli özeni ve gerekli hassasiyeti göstererek bunları düşünmemiz lazım. Kulüp olarak bu farkındalık oluşturabilmek için bu hafta da bu etkinliğimizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de etkinliklerimiz olacaktır” diye konuştu.

“60 kedi için kedi barınağı yaptırıyoruz”

Kulüp Başkanı Recep Şahin ise GÜMOFF olarak meydan okumalara karşı Tersun Dağının zirvelerine çok büyük zorluklarla ulaştıklarını belirterek, “Bu haftaki programımız yaban hayvanlarını yemlemekti, görevimizi tamamladık. Sadece doğadaki yaban hayvanları değil, şehirdeki sokak hayvanlarını da düşünerek bir sonraki programımızı şehirdeki kediler için 60 kedi için kedi barınağı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan sporculardan Cengiz Karasapan da “Zorluklarla geldik. Üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Bu burada bitmedi. Terk edilmiş veya nüfusu azalmış köylerde kalan köpekleri, kedileri, kar sebebiyle yüksek köylere giderken yem, mama, ekmek bırakacağız. Gümüşhane'de kedi evleri eksikti. Biz ona da el attık ve 60 kedilik kedi evleri yaptırıyoruz. İnşallah haftaya da onları koyacağız. Doğayı seviyoruz, doğada olmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.