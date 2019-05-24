1 GB mobil internet için 2,25 dolar ödüyoruz

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, mobil internet ücretine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet'in howmuch.net verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki 1 GB mobil internet ücretinin 2,25 dolar olduğu anlaşıldı.

Araştırma 2019 yılı verilerini kapsarken, ortalama ücretler üzerinden hesaplandığı görüldü. En pahalı mobil internet kullanıcısının ise 1 GB mobil internet için 75,20 dolar ödeyen Zimbabve'nin olduğu kaydedildi. Zimbabve açık ara en pahalı mobil internet kullanıcısı olurken, 1 gb mobil internet için 32,71 dolar ödeyen Yunanistan'ın ikinci sırada olduğu görüldü. Buna karşın listenin sonunda yer alan ülke 0,26 dolar ile Hindistan olarak belirlendi. Hindistan'ın bir ön sırasında da 1 GB internet için 0,68 ödeyen Sudan'ın olduğu görüldü.

PRNet ve Ajans Press'ingerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılı başından beri internet ile alakalı 56 bin 179 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 91 bin 934 olarak görüldü.