1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği Mustafa Duman kadınlara seslendi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman, ailesi ile birlikte İstanbul'a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, yaşadığı haksızlığı duyurmak için dün Kastamonu'dan İstanbul'a yürümeye başladı. Yaklaşık 273 kilometre yürüyerek Bolu'ya ulaşan Duman, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle vereceği molanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a yürümeye devam edecek.

“Destek olanlar var”

Nafakaya çözüm bulunması için yola çıktığını ve yürüyüş boyunca vatandaşlardan destek gördüğünü ifade eden Duman, “Pazartesi günü yola çıktı. Yaklaşık 580 kilometrelik yolum vardı. Şuan 273 kilometreyi geçtim. Bolu'ya geldim. Sağolsun bütün insanlar yollarda duruyorlar, destekçi oluyorlar. Bu yasanın gerçekten kötü bir yasa olduğunu dile getiriyorlar. 1 günlük resmi nikahlı eşimden 4 yıldır boşanamıyorum. Aylık 700 lira nafakaya bağlandım. Kapıma sürekli icralar geliyor. Hala borcum var. Bu nafakaya bir çözüm bulunması için yürüyüşe çıktım” dedi.



Faruk Çidem

