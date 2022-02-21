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1 hafta önce cezaevinden çıkan suç makinesi, bisiklet çalınca tekrar tutuklandı

1 hafta önce cezaevinden çıkan suç makinesi, bisiklet çalınca tekrar tutuklandı
1 hafta önce cezaevinden çıkan suç makinesi, bisiklet çalınca tekrar tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1 hafta önce cezaevinden çıkan şüpheli, yeniden hırsızlık yapınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 hafta önce cezaevinden çıkan suç makinesi, bisiklet çalınca tekrar tutuklandı - Tıkla İzle

Bahçelievler Mahallesi 5008 Sokakta bir apartmanın garajında bulunan 2 adet çocuk bisikleti, 3 adet sandalye, 5 adet terlik, 2 adet çocuk ayakkabısı ve çocuk oyuncaklarının çalındığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili yapılan müracaatın ardından çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Şelale Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, kimliğini belirledikleri hırsızı kısa sürede yakaladı. 1 hafta önce cezaevinden çıktığı belirlenen 13 suç kaydı bulunan Nurettin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, alacağı karşılığında kullanmadıkları çocuk malzemeleri ve oyuncaklarını verdiklerini söyleyerek arkadaşını inandıran Nurettin Y.'nin , arkadaşının çalıştığı iş yerine ait kamyonetle gelerek eşyaları yükleyip götürdüğü belirlendi.

Arif Kaplan

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