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1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır’da adliye çıkışında akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Olay, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında meydana geldi.

İddiaya göre, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu. Akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken yaralılardan Altan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savaş alanına dönen kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.

Sedat Irmak
 

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