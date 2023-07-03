1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda 30 Haziran'da B.P.'nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmıştı.

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan araç, süratle gelip kaldırımda bulunun 3 kişiyi önüne alıp fırlatması saniye saniye güvenlik kamerasın yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli

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