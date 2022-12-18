1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada

Olay, gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı cadde üzerinde bulunan iki ayrı eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahlar çekildi.

Mekanın içerisinde dakikalarca süren silahlı çatışmada Ahmet Toykar (21), M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 7 kişi yaralandı. Gecenin sessizliğini bozan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ahmet Toykar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Toykar, Geyve Nuruosmaniye Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Burak Can Tokyürek



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