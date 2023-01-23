1 Kişinin öldüğü feci kaza kamerada: Minibüs tır arkadan çarptı

Kaza, Tekirdağ Malkara Karayolu üzeri Nusratlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Malkara ilçesi istikametinden Tekirdağ şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan Erkan Yılmaz idaresindeki 59 M 0016 plakalı minibüs, plakası tespit edilemeyen bir tıra henüz belirlenemeyen bir sebeple arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan minibüsün içindeki sürücü, olduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Erkan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazadan hemen sonra ise tır sürücüsü eldiven takarak aracından hasar gören parçaları söktükten sonra olay yerinden kaçtı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda olay yerinde bulunan eldiven ve tırın parçalarının yanı sıra bölgedeki güvenlik kameralarından da yola çıkarak kaçan tırı tespit etti. Tır sürücüsü Ç.Y. Çerkezköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Halil Dağ

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