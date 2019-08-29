1 kişinin öldüğü feci kaza kameraya böyle yansıdı

Kaza, dün saat 09.40'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesi D650 karayolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çayırköy yolu Caddesi'nden D650 karayoluna çıkan Erdoğan Keskin idaresindeki 41 FE 239 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde olan Emrah Bayrak yönetimindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü ile çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin motoru fırlayarak 50 metre sürüklendi. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobildeki sürücü Erdoğan Keskin, Neşe Can K., Münir B., Behiye B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, kaza sırasında olay yerinden geçmekte olan bir doktor hemen yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İzmit'te özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Erdoğan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı, kazaya karışan otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı. Feci kazada halk otobüsü seyir halindeyken otomobil bir anda otobüsün önüne çıkıyor. Duramayan halk otobüsü otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin motoru fırlıyor. Yolun karşı şeridine geçen halk otobüsü karşı yönden gelen araçlara çarpmaktan son anda kurtuluyor.

Nazım Özgün Erbulan