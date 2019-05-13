1. Lig'de son hafta fikstürü açıklandı

Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği Spor Toto 1. Lig'de son haftanın fikstürü de açıklandı.
TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 34. hafta maç programı şöyle:
17 Mayıs Cuma
16.30 Altay-Birevim Elazığspor
16.30 Boluspor-Eskişehirspor
16.30 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor
16.30 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor
18 Mayıs Cumartesi
16.30 İstanbulspor-Abalı Denizlispor
16.30 Giresunspor-Altınordu
16.30 Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep
16.30 Adanaspor-Osmanlıspor
16.30 Gençlerbilriği-Adana Demirspor