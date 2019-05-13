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1. Lig'de son hafta fikstürü açıklandı

1. Lig'de son hafta fikstürü açıklandı
1. Lig'de son hafta fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de 34. haftanın fikstürünü açıkladı.

Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği Spor Toto 1. Lig'de son haftanın fikstürü de açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 34. hafta maç programı şöyle:

17 Mayıs Cuma

16.30 Altay-Birevim Elazığspor
16.30 Boluspor-Eskişehirspor
16.30 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor
16.30 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor

18 Mayıs Cumartesi

16.30 İstanbulspor-Abalı Denizlispor
16.30 Giresunspor-Altınordu
16.30 Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep
16.30 Adanaspor-Osmanlıspor
16.30 Gençlerbilriği-Adana Demirspor  

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