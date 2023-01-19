1 makineyle girdiği sektörde hemcinslerine istihdam oluşturdu

Buldanlı kadın girişimci Raziye Durnal, küçük bir büküm makinesiyle giriş yaptığı sektörde önemli bir başarıyı yakaladı. Buldan Vatan Sanayi Sitesinde peştamal, pike ve ev tekstil ürünleri bükme, yıkama, kurutma ve de ütüleme tesisi kuran Durnal, yanında birçok hemcinsini istihdam etmesinin yanı sıra 80 hanedeki ev kadınlarına da düğüm işleri vererek aile ekonomilerine katkı yapmalarını sağladı.

İbrahim Acıkara

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