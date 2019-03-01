1 Mart 2019 Hava Durumu| Bugün hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10

İstanbul: Az bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 17

Bursa: Az bulutlu 17

Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12