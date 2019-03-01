1 Mart 2019 Hava Durumu| Bugün hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 10
İstanbul: Az bulutlu 15
İzmir: Az bulutlu 17
Adana: Az bulutlu 17
Bursa: Az bulutlu 17
Antalya: Az bulutlu 17
Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu -2
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12