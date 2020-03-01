1 mart yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11