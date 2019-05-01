1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü, 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçlarda yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kazaya lastiği patlayan başka bir araç neden olmuş

Şanlıurfa'da meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya lastiği patlayan bir başka aracın neden olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde meydana gelen kazada Birecik'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan 45 HS 02 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden 46 VK 309 plakalı otobüsü sollamaya çalıştığı esnada lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, sollamaya çalıştığı otobüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki otomobil devrilirken içerisindekiler ise etrafa saçıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Kazada devrilen otobüstekilerin Öz Büro İş Sendikası üyesi ve Elbistan Devlet Hastanesi çalışanlarını olduğu öğrenilirken, otobüsün Şanlıurfa'da geniş kapsamlı olarak yapılacak olan 1 Mayıs kutlamalarına katılacak işçileri taşıdığı öğrenildi.

Kazanın ardından olayı haber alan Özbüro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, olay yerine gelerek yaşanan kazayla ilgili bilgi aldı.

Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi.

Kazanın ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazelerin kimlikleri belli oldu. Ölenlerden 3'nün kadın, 2'sinin erkek olduğu belirtildi. Kazada Şükran Entemiz, Melike Uysal, Gazaz Kısaca, Fatma Kılıç ve Onur Yay hayatını kaybetti.

Hüseyin Bozkurt - Erhan Subaşı - Şinasi İnan - Lider Olgun