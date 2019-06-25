1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, 'içiciyim' dedi

Zanlının ilk ifadesinde satıcı olmadığını içmek için üretim yaptığını söylediği öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Teknik takip başlatan jandarma ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen F.O.'nun evine operasyon düzenledi. Çok sayıda jandarma ekibinin katıldığı operasyonda F.O. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinin bahçesinde yapılan incelemede; boyları 30 santimetre ile 3 metre arasında değişen, ağırlığı yaklaşık 150 kilogram gelen 260 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı bünyesindeki ‘Volta' isimli uyuşturucu arama köpeğiyle evde ve etrafında yapılan araştırma sonrası Hint kenevirleri traktörlere yüklenerek imha alanına götürüldü. Piyasa değeri yaklaşık bir milyon 200 bin lira olduğu belirtilen kenevirler yakılarak imha edildi.

"İçmek için ekmiştim"

Öte yandan gözaltına alınan F.O.'nun jandarma karakolunda ifadesi alındı. F.O.'nun ilk ifadesine, "Bahçemde kendime yetecek kadar ekmek istemiştim. Kesinlikle bu işin satışıyla ilgili bir düşüncem yoktu. Kendim içmek için ektim. İçiciyim, pişmanım" dediği öğrenildi. İfadesi alınan F.O. yargılanmak üzere mahkemeye gönderildi.

Önder Aydın