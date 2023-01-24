1 milyon işçi solucan organik atıkları dönüştürüyor

Zeytinburnu Belediyesi'nin Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi çatısında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen solucan gübresi üretimi devam ediyor. 1 milyonluk üretime ulaşan tesiste ayrıca kompost tesisi, yağmur bahçesi, arıcılık, çatı ve bahçe tarımı faaliyetleri ile ‘Sürdürülebilir Yaşam Alanları' oluşturuldu.

“Çöpe gidecek organik atıklar sıfırlanarak faydalı bir ürün haline geldi”

Konu hakkında detaylı açıklamada bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Organik atıkları işlemek üzerine kurduğumuz kompost tesisinde sürekli akış sistemi ile solucan gübresi üretiyoruz. Zeytinburnu genelinde haftanın 6 günü kurulan pazar yerleri ile marketlerin manav reyonlarından topladığımız organik atıklar öncelikle kompost makinelerinde işleniyor. İşleyiş sonrasında oluşan bu toprak iyileştirici kompost ürünü ile her 15 günde bir solucanları besliyoruz. Bu güne kadar 9 ton kompost ürünü ile beslenen solucanlardan 1 milyon solucan gübresi üretimi gerçekleştirdik. Böylece çöp depolama sahalarına gidecek organik atıkları sıfırlayarak faydalı bir ürün elde etmiş olduk. Üretilen solucan gübreleri, eğitim merkezinde yer alan çatı ve bahçe tarımında kullanıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla işleyen bu tesiste kompost makinelerinin enerjisi güneş panellerinden, solucanların nem ihtiyacını ise yağmur suyu hasadı uygulamalarından sağlıyoruz” dedi.

Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi'nde aynı zamanda yaşları 8-12 arasında değişen çocuklara yönelik iklim değişikliği ve sıfır atık konularında yüz yüze eğitimler de veriliyor. Organik atıkların işleyişinin yer aldığı eğitimlerle gıda güvenliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik kavramları ile gıda atıklarının geri dönüşümü, bu atıklardan katma değeri yüksek ürün elde edilmesi ve gıda israfını azaltmakta rol oynayacak kişisel sorumluluklarının bilincinde bir neslin yetişmesi amaçlanıyor.

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