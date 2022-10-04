1 milyon kap mutluluk patili dostlarla buluşuyor

Hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir, 8 yıldır sokak hayvanları için hayata geçirdiği mama toplama projesinde bu yıl “Patiye El Ver” diyerek 1 milyon kap mama topluyor. Milyonlarca kullanıcısının ve Unilever'in de desteğiyle toplanacak mamalar, patili dostların beslemelerinde kullanılmak üzere yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek.

Kurulduğu günden bugüne 1 milyon 800 bin kaba denk gelen 270 ton mama desteği sağlayan Getir, bu yıl da 1 milyon kap mamayı toplayarak, toplamda bu rakamı 2 milyon 800 bin kaba yani 420 tona çıkaracak. Önceki yıllarda Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı'dan verilen siparişlerin mama desteğine dönüştüğü projeye, bu sene Getir'in yeni hizmetleri GetirAraç ve GetirBiTaksi de destek oldu.

Getir çalışanları kampanyaya destek verdi

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında “Patiye El Ver” projesine destek vermek üzere Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı'nı ziyaret eden Getir çalışanları, projede toplanan ilk mamaları dağıttı. Köpeklerin beslenmesine yardımcı olan Getir çalışanları, bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin önemine de dikkat çekti.

Proje ile ilgili bilgi veren Getir Kurumsal İletişim Müdürü Ekin Belce Altay, "Bu sene 1 milyon kap mamayı Türkiye'nin birçok şehrine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu zamana kadar 270 ton mamayı patili dostlarımıza ulaştırdık. Projemizi her sene bir adım daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan ise "8 yıldır Getir ve HAYTAP iş birliği ile patili dostlarımızı doyurmaya devam ediyoruz. Getir ve HAYTAP 81 ile yetmeye çalışıyor. Bu sene de bir sürü patili dostlarımız Getir sayesinde doymuş olacak" diye konuştu.

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