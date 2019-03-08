'1 Nisan'da ustalık dönemimiz başlıyor'

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi... Zengin tarihi, mutfağı ve benzersiz yerel sanatlarıyla dikkat çeken şehir, Türkiye'nin önemli turistik merkezleri arasında... Bu çeşitliliğin ileriye taşınması için seçimler yeni bir heyecan. Yeni projelerle bu farklılığı ileriye taşımak isteyen başkan adayları hummalı bir çalışma yürütüyor. 2014 yılından bu yana şehir Fatma Şahin'e emanet... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart mahallî seçimleri için yeniden aday... Fatma Şahin'le bir araya geldik. Yaptığı ve yapacağı projeleri konuştuk. Bakanlık tecrübesini yerel kalkınmayla harmanlayan Şahin “Dibimizde savaş, kaos ve göç var. Buna rağmen bin 27 projemizin yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı'ndan büyük destek geliyor” dedi. “Projelerimiz toplumda güven oluşturuyor. Belediyecilik uzmanlık ve ustalık istiyor. 1 Nisan'da ustalık dönemimiz başlayacak” diyen Fatma Şahin yeni dönem projelerini şöyle anlattı:

MEDENİYET ŞEHRİ: Zor günleri geride bıraktık. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanı... New York Central Park'tan daha büyük Gaziantep'e Medeniyet Şehri yapılacak. Dört milyon metrekare yeşil alanıyla aileler çocuklarıyla istifade edecek. Medeniyet Şehri'nde, hanlarıyla bahçeleriyle merkezleriyle Osmanlının zarafeti, Selçuklunun sadeliği, cumhuriyet dönemimizin güzelliği olacak.

ALLEBEN SU PROJESİ: “Alleben'i İnsanlarla Buluşturma Projesi” adı altında Demokrasi Meydanı ile SANKO AVM arasında kalan bin 350 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 bin metrekarelik alan içerisinde; duvarlarından kurtulan Alleben Deresi'nden tertemiz su akacak. Mevcut ağaçların tamamı korunacak, buna ilave 80 adet yeni ağaç dikilecek. Yeşil çeşitlilik artırılacak.

BİLİM MERKEZİ: Otuz bin metrekarelik Bilim Merkezi proje arazisi, Gaziantep Kilis yolu, Burç Kavşağı'nda yer alacak. Arazide, yapı oturum alanının yaklaşık 9 bin 800 metrekare olacağı öngörülerek geri kalan 20 bin metrekarelik alan ise Bilim Meydanı, açık otopark ve açık sergi alanları oluşturulacak.

ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hazırlanan AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi, başlatıldı. Restore edilerek enstitüye dönüştürülecek Tarihî Kendirli Kilisesi, Türkiye'nin ilk millî arkeoloji ve kültürel miras niteliğini taşıyacak.

MİLLET BAHÇESİ: Yıkılan Gaziantep Kâmil Ocak Stadyumu'nu kapsayan 60 dönüm alan; 100'üncü Yıl Parkı ve Allaben Deresi'nin devamlılığını sağlayacak. Kültürümüze uygun Millet Bahçesi Projesi tasarlanacak. Projede yüzde 17 yapılar, yüzde 51 yeşil alan ile yüzde 32 meydan, avlu ve sirkülasyona yer verilecek.

LOJİSTİK MERKEZ: Gaziantep ve bölgesinde sanayi ve ticaret sektörlerinin nakliye faaliyetlerini bir merkezde toplayacak olan ‘lojistik merkezi' hayata geçirilecek. Taşımacılıkta merkez olacağız.

Saydığım bütün bu projeler bitecek. Yarım kalan işlerimiz var. Tamamlayıp çocuklarımıza daha güzel Gaziantep bırakmak istiyoruz. Hangi partiden olursa olsun bunu gerçekleştirmemiz için halktan yeni vize istiyoruz.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR

Rakipleri konusunda Fatma Şahin “İşimizi yapmamız ve proje bazlı götürmemiz lazım. Sandığa giderken insanlar güvene, hizmete ve projeye destek veriyor. Güzel sonuç alacağız. Söylemlerle olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor” dedi. Suriyeliler için Şahin “Kendi halkımızı rahatsız etmeden birlikte yaşama modelleri oluşturduk. Mümkün olduğu kadar sosyal projeleri birlikte yapıyoruz. Çocuk çalışmalarında yüzde 20'lik dilimi Suriyelilere ayırdık. Küçük şehir milliyetçiliğini yaparsak küçülürüz” dedi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ AÇILIYOR

Büyüklüğü bakımından Avrupa'da ikinci, Türkiye'de ise ilk sırada yer alan Engelsiz Yaşam Merkezinde, konuşma, işitme, zihinsel, bedensel, görme engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve yaygın gelişimsel bozukluk yaşayan engelliler, geleceğe umut dolu gözlerle bakmaya başladı.

BEŞ YILDA 21 BİN 180 KADINA ULAŞTI

Fatma Şahin “Kadın dostu kent, Gaziantep” sloganıyla geride bıraktığımız süreçte 21 bin 180 kadına ulaştı. Şahin “Gittiğim noktalarda kadınlar kulağıma fısıldayıp ‘çocuk istiyoruz' diyorlardı. Bu isteklerin ardından işe koyulup tüp bebek merkezi açtık. Bu merkezden 3 bin 430, Gebe Okulu'ndan 4 bin 232, Anne Oteli'nden 1.598, Kadın Konukevi'nden 770 kadın yararlandı. Gezici mamografi aracı ile habersiz olan 90 kadının göğüs kanseri olduğunu belirledik. Gereken adımları attık” diye konuştu.­­­­

Türkiye Gazetesi