1 Ocak - 9 Haziran tarihleri arasında 35 bin düzensiz göçmen geri gönderildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile düzensiz göçle yapılan mücadele hakkında verileri paylaştı. Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 3-9 Haziran tarihleri arasında 9 bin 984 kişinin yakalandığı, bu kişilerden 4 bin 516'sının Afganistan, 848'inin Pakistan, 4 bin 620'sinin ise diğer ülkelerin vatandaşı olduğu belirtildi. Yakalanan göçmelerden 2 bin 857'sinin geri gönderildiği, geri gönderilenlerden bin 893 kişinin Afganistan, 182'sinin Pakistan, 782'sinin de başka ülkelerin vatandaşı olduğu aktarıldı.

6 ayda 35 bin kaçak göçmen geri gönderildi

Bilgilendirme videosunda 2022 yılının başından itibaren geri gönderilen düzensiz göçmen verileri de yer aldı. 6 ayda gönderilen 35 bin düzensiz göçmenin 17 bin 821'inin Afganistan, 5 bin 632'sinin Pakistan ve 11 bin 547'sinin de diğer ülke mensubu kişiler olduğu belirtildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek

