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1 Ocak'tan bu yana 173 terörist ikna yoluyla teslim oldu

1 Ocak'tan bu yana 173 terörist ikna yoluyla teslim oldu
1 Ocak'tan bu yana 173 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi” denildi. Ayrıca açıklamada, teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 173'e yükseldiği aktarıldı.

Mehmet Kalay

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