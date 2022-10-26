1 saat uğraştı, boyu kadar balık yakaladı

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, dalış elbiseleri, gözlük, şnorkel ve zıpkınıyla geçtiğimiz günlerde Bozcaada açıklarında boğazın derin sularına daldı. Dipte ağaşon tekniğiyle avını bekleyen Turan, 20 metre derinlikte yaptığı dalışta, dev bir akyaya atış yaptı. Turan, vurduğu 47 kilo ağırlığında ve 1 metre 80 santim boyundaki dev balığı kıyıya çıkarabilmek için yaklaşık 1 saat mücadele etti.

Ahmet Berke Erdal - Mustafa Suiçmez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.