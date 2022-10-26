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1 saat uğraştı, boyu kadar balık yakaladı

1 saat uğraştı, boyu kadar balık yakaladı
1 saat uğraştı, boyu kadar balık yakaladı

Çanakkale'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 20 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (49) 47 kilogram ağırlığında 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, 1 saat süren nefes kesen avı su altı kamerasıyla kaydetti.

1 saat uğraştı, boyu kadar balık yakaladı - Tıkla İzle

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, dalış elbiseleri, gözlük, şnorkel ve zıpkınıyla geçtiğimiz günlerde Bozcaada açıklarında boğazın derin sularına daldı. Dipte ağaşon tekniğiyle avını bekleyen Turan, 20 metre derinlikte yaptığı dalışta, dev bir akyaya atış yaptı. Turan, vurduğu 47 kilo ağırlığında ve 1 metre 80 santim boyundaki dev balığı kıyıya çıkarabilmek için yaklaşık 1 saat mücadele etti.

Ahmet Berke Erdal - Mustafa Suiçmez

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