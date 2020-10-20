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1 saatlik aşiret düğününün 40 dakikası takı töreniyle geçti

1 saatlik aşiret düğününün 40 dakikası takı töreniyle geçti
1 saatlik aşiret düğününün 40 dakikası takı töreniyle geçti

Muş’ta pandemi nedeniyle 1 saatte gerçekleştirilen ve takı töreni 40 dakika süren düğünde genç çifte 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı.

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı.

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği ve evli çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL dolayında paranın takıldığı düğünün takı merasimi de 40 dakika sürdü. Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


Uğur Ulu 

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