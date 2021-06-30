İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1 Temmuz'u bekleyemediler, alkollü mekanda eğlenirken yakalandılar

1 Temmuz'u bekleyemediler, alkollü mekanda eğlenirken yakalandılar
1 Temmuz'u bekleyemediler, alkollü mekanda eğlenirken yakalandılar

Sakarya'da kısıtlamaların kaldırılmasını bekleyemeyen alkollü eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında, kapalı olması gereken eğlence mekanında yasakları hiçe sayan 17 kişi ve mekan sahibine ceza kesildi.

1 Temmuz’u bekleyemediler, alkollü mekanda eğlenirken yakalandılar - Tıkla İzle

Polis ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken alkollü eğlence mekanına baskın düzenledi. 1 Temmuz tarihi itibariyle kaldırılacak olan kısıtlamaları bekleyemeden saat sınırlamalarına da uymayan kişilere, eğlenceleri pahalıya patladı. Baskın esnasında yasakları hiçe sayan mekan sahibi ile yaklaşık 17 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri için haklarında idari yaptırım tutanağı düzenlenerek mekan boşaltıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.