1 Temmuz'u bekleyemediler, alkollü mekanda eğlenirken yakalandılar

Polis ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken alkollü eğlence mekanına baskın düzenledi. 1 Temmuz tarihi itibariyle kaldırılacak olan kısıtlamaları bekleyemeden saat sınırlamalarına da uymayan kişilere, eğlenceleri pahalıya patladı. Baskın esnasında yasakları hiçe sayan mekan sahibi ile yaklaşık 17 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri için haklarında idari yaptırım tutanağı düzenlenerek mekan boşaltıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

