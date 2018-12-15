Şölene, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. İlginin yoğun olduğu şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek konuklara ve öğrencilere ikram edildi. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Şenlik renkli görüntülere sahne olurken, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın yaptığı açıklamada, “Geleneksel hale getirdiğimiz ve devamını temenni ettiğimiz bu şenlik sayesinde kurumlar arası dayanışma ve birliktelik söz konusu oluyor. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü olarak merkezde öğrencilerimiz, birimlerimiz olduğu gibi ilçelerimizde de birimlerimiz var. Yüksekokullarımız, fakültelerimiz var. Dolayısıyla orada eğitim-öğretim gören öğrencilerimizi de bu vesileyle de bir araya getirmiş oluyoruz” dedi.

Büyük ilgi gören şenlikte 1 ton hamsi 1 saatte tüketildi.