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1 yaşındaki çocuğa terörist denilir mi?

1 yaşındaki çocuğa terörist denilir mi?
1 yaşındaki çocuğa terörist denilir mi?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İdlib’de herkesi terörist ilan etmesine tepki gösteren Samir Hafez “Kamplarda kalan çocukların büyük kısmı 1 ila 3 yaşında. Bu nasıl kötü bir çıkıştır” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de yaşayan herkesin terörist olduğunu ve 1 milyon kişinin gelmesi durumunda felaketin yaşanacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken sözlerine cevap, Uluslararası Arap Akademisyenleri Derneği Onursal Başkanı ve Suriye Türkmenleri Meclisi Eski Başkanı Samir Hafez'den geldi. “Bu bilgiyi Esad subaylarında almış olabilir” diyen Hafez şunları söyledi: Sayın Kılıçdaroğlu, kamplarda kalan çocukların büyük çoğunluğunun yaşı 1 ile 3 arasındadır... Bu nasıl kötü bir çıkıştır. Orada 1 milyon teröristin olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz. Bu açıklamayı reddediyor ve kınıyoruz. O kadar insanın terörist ilan edilmesi hürriyetimizi yeniden kazanmak ve eski günlerimize dönmek için yaptığımız mücadeleye büyük hakarettir. Böyle bir çıkışta bulunmak utanç vericidir. Bu gerçeklerle oynuyor demektir. Türk kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Onları küçük düşürüyor. Bu bilgiyi ona söyleyen kim ise ortaya çıksın da nasıl bu kadar insan terörist oluyormuş öğrenelim. Böyle bir demeci verme hakkını nereden alıyor. Evet, orada teröristler var. O teröristler ise onun desteklediği Esad, Hizbullahçılar veyahut İran milisleridir. Masum sivilleri öldüren onlardır. Çocuklarımız her gün bombalardan ölüyor. Bombayı geçtik artık donarak ölüyorlar. Lütfen biraz el insaf!

GERÇEKLERİ SAPTIRIYOR
Bu tür çıkışları yaparken gerçek bir politikacı gibi davranmasını istiyoruz. Konuşmaları bu yönde olmamalı. Bir siyasetçi net rakamlarla ve gerçeklerle konuşmalı. Bu bilgiyi Esad subaylarında almış olabilirler. Çünkü terörist ve çocuk katileri bu isimler.

BUNLAR MI TERÖRİST?
Geçen sene bazı çocukları Türkiye'ye getirdik. Tesadüfen bizim ekipten biri Farsça konuştu. Çocuklardan biri titremeye başladı. Sonrasında öğrendik bu çocuk Humus'ta bir katliama şahit olmuş. Gözleri önünde 34 genç ve 54 kadın öldürülmüş. Bu acı tablonun mimarları İran milisleri. Farsça konuşuyorlardı. Bu çocuk Farsçayı duyunca titriyor. Terörist bu çocuklar mı? Enkazın altından çıkardığımız 2-3 aylık bebekler terörist mi nedir? Daha aklıselim liderlere ihtiyaç var.

Türkiye Gazetesi

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