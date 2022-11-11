1 yıldır bulunamayan Iraklı Sally davasında mütalaa verildi

Eskişehir'de yabancı uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin 2 Eylül 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edilmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihbab Ahmed de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yardım ettikleri öne sürülen şüpheliler Mahmood ve Ahmed ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci celsesinde tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed ve tutuksuz sanık Asaad Mohsin Mohammed duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood duruşmaya katılmadı. Hakkında yakalama emri bulunan sanık Hassan Ali Assi Al-Faisal ise henüz yakalanamadı. Duruşmaya Sally Ali Challab Al-Abood'un yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi

İddia makamı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Amjed Mohsin Mohammed'in ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood, Sarhan Shihab Ahmed ve Asaad Mohsin Mohammed hakkında ise ‘suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalaada, Türk Ceza Kanunu'nun 59'uncu maddesi gereğince yabancı uyruklu olan sanıkların hapis cezasına mahkûm edilmesi halinde cezalarının infazının ardından sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak durumun İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi talep edildi. Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan sanık Hassan Ali Assi Al-Faisal hakkındaki dosyanın tefrik (ayrılma) edilmesine karar verilmesi istendi.

“Poşet dedikleri şey cesetse ben idamı da kabul ederim”

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Amjed Mohsin Mohammed suçlamayı reddederek, “Ben kesinlikle bir eylemde bulunmadım. Allah şahit ben suçsuzum. Ben o gün 2 poşet köpek maması koydum. Poşet dedikleri şey cesetse ben idamı da kabul ederim. 2 tane küçük parçaydı. Ben suçsuzum, 14 aydır da tutukluyum. Benim 3 tane çocuğum var, cinayetle hiç alakam yok. Ben zenginim, doktorum, 5 dil biliyorum. Bu bir iftiradır çünkü benim param var. Herkes benim katil olmamı istiyor, nedenini bilmiyorum. Ben de üzgünüm, bu kız nerede? Onun ailesiyle benim hiçbir problemim yok” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Amjed Mohsin Mohammed'in tutukluluk halinin devamına; tutuksuz sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, Sarhan Shihab Ahmed ve Ameer Muttashar Mahmood hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve sanık Hassan Ali Assi Al-Faisal hakkında düzenlenen yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Abdullah Güçlü



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