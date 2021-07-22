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10-16 Temmuz illere göre vaka sayısı açıklandı

10-16 Temmuz illere göre vaka sayısı açıklandı
10-16 Temmuz illere göre vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller

Bakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda:  'Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın' dedi.

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