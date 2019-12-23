10. Altın Havan Ödüllerinden ikisi Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesine

Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel' de gerçekleştirilen 10. Altın Havan Ödülleri töreninde, Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Eczacılık mesleğinin gelişmesine üstün katkılarından dolayı, genç yaşta hayatını kaybeden İzmir Eczacı Odasının kurucularından “Ecz. Levent Kamacık Özel Ödülü”nü aldı. Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer'e ise, uzun yıllar eczacılık sektörüne verdiği hizmetlerden dolayı “Hizmet Ödülü” verildi.



İlaç ve Eczacılık Sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Altın Havan ödülüne layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, 47 yıllık eczacılık mesleğinin, aldığı Hizmet Ödülü ile onurlandırmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

