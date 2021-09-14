10 bin balya saman kül oldu

Faravga mevkiinde özel bir şirkete ait olan hayvan besleme çiftliğinde samanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftlik sahipleri yangına müdahale ederken durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken takviye ekip olarak Taşova Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve Erbaa Belediyesi itfaiyesi eşlik etti. Yangında 10 bin balya saman ve 20 ton yem tamamen kullanılamaz hale geldi. Samanlık çevresini saran alevler, elektrik trafosu ve tarım aletlerine zarar verirken, yangının hayvanların bulunduğu ahıra sıçramaması için çiftlik sahipleri büyükbaş hayvanları oradan uzaklaştırdı.

Yangın söndürme çalışmaları halen devam ediyor

Yanan hayvan besleme çiftliğini ziyaret eden Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bizim Taşova'ya ait Faravga mevkii dediğimiz, Taşova'nın kuzey kısmında bir ahırda talihsiz bir yangın vakasıyla karşılaştık. Sevindirici olan şu: Herhangi bir can kaybı olmadı. Ama özellikle saman deposu olması hasebiyle ve yaklaşık 200 ton saman olduğu söyleniyor. Bir mal kaybı söz konusu. Saman yangınlarına müdahale zor bir durum. Birkaç gün saman kısmı, depo kısmı kontrol altında alınması ve yangının devam etmesi tahmin ediliyor" dedi.

Serdoğan Sıvacı