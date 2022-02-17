10 bin liralık Antep fıstığını 45 saniyede çaldı

Olay, Nizip ilçe merkezindeki Fıstık Hali'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre sabahın erken saatlerinde fıstık haline otomobiliyle gelen bir kişi, otomobille halde istiflenmiş halde bulunan fıstık çuvallarının yanında durdu. Araçtan inen sürücü, otomobilin bagajına 2 çuval Antep fıstığını yükledi. Aracıyla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışan zanlının araç plakasını bez parçasıyla kapatması dikkat çekti. Fıstık çuvallarındaki eksik gözüne çarpan dükkan sahibi, gerçeği güvenlik kamerası görüntülerini izleyince anladı. Fıstıkların çalınma anı halin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Fıstık hırsızının elinin çabukluğu dikkat çekerken hırsızlık anını kameralar anbean kaydetti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hanifi Güzel