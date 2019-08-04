10 dakikada metrekareye 30 kg yağış düştü

Evlerini su basan ve elektriklerin kesilmesiyle asansörde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yaz sağanakları Giresun'un Bulancak ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre metrekareye 30 kg yağış düşmesinin ardından cadde ve sokakların yanı sıra bir çok binanın giriş katları ve iş yerleri sular altında kaldı. Elektrik hatlarında meydana gelen arızadan ötürü gidip gelen elektrikler vatandaşların asansörlerde kalmasına sebep oldu. Bulancak İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla vatandaşlar kurtarıldı.

Yoğun yağışın ardından evini su basan yaşlı adamın imdadına ise itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yetişti. Yaşlı adamı sırtına alan bir itfaiye eri şahsı ambulansa kadar taşıdı.

Ercan Tarı