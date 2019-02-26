10 farklı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 farklı evden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtilerek, “Hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı. Geriye dönük yapılan incelemeler neticesinde, ilçemizde farklı tarihlerde meydana gelen 10 farklı evden hırsızlık, mala zarar verme ve iş yerinden veya kurumdan hırsızlık olayının, yakalanan şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu olaylardan elde ettikleri 38 adet saat, 20 adet tespih, 1 adet künye, 12 adet altın yüzük, 1 adet kolye, 2 adet tablet, 1 adet altın küpe, 1 adet altın kelepçe bilezik ve 1 adet sekizli çeyrek altın kolye ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli, işledikleri suçlardan dolayı adli mercilere sevk edilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.