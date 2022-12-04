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10 gündür evlerine girmeye korkan depremzedeler, yaşamlarına çadırlarda devam ediyor

10 gündür evlerine girmeye korkan depremzedeler, yaşamlarına çadırlarda devam ediyor
10 gündür evlerine girmeye korkan depremzedeler, yaşamlarına çadırlarda devam ediyor

Geçtiğimiz 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce'de, son günlerde artçı sarsıntılar yaşanıyor. 10 gündür evlerine girmeye korkan depremzedeler, yaşamlarına çadırlarda devam ediyor. Bazı depremzedeler yemeklerini çadırda yapıyor.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından dışarı çıkan ve korktukları için evlerine dönmek istemeyen depremzedeler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda konaklıyor. Son günlerde yaşanan artçı depremlerin ardından panik olan vatandaşlar, evlerine girmeye korkuyor. Ekipler tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedelere, Türk Kızılay tarafından yemek de dağıtılıyor. Çadırda kalan bazı vatandaşlar ise kendi yemeklerini kendileri yapıyor. Çadırda yemeklerini pişiren vatandaşlar, bulaşıklarını da burada yıkıyor.

Selçuk Akyol - Ali Yıldız

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