İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 gündür hemşire annesiyle görüşemeyen çocuğa başkan Söğüt'ten moral

10 gündür hemşire annesiyle görüşemeyen çocuğa başkan Söğüt'ten moral
10 gündür hemşire annesiyle görüşemeyen çocuğa başkan Söğüt'ten moral

Körfez'de 112’de görevli hemşire olan annesini 10 gündür göremeyen çocuğu telefonla arayan Körfez Belediye Başkanı, moral vererek ziyaret sözü verdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve annesi 112'de hemşire olduğu için onu göremeyen ve 10 gündür dayısında kalan minik Ela'ya moral olsun diyerek telefonla görüştü. Ela Köseoğlu ile görüşmesinde daha önce Ela'nın karne töreninde kendisine şiir okuduğunu da hatırlayan Başkan Söğüt, onun derece aldığını da hatırladı ve onun üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Annesini görevi dolayısıyla göremeyen ve dayısında kalmak zorunda olduğunu belirten Köseoğlu, zorlu günlerin geçmesi sonrasında annesine kavuşacağını söyleyerek tüm sağlık çalışanlarına dua ettiğini ifade etti. Okullar tatil edilmeden önce Başkanı ziyaret etmek istediklerini ve dersleri için röportaj yapmak istediklerini belirten minik Ela, bu fırsatı şimdi yakaladığını belirterek sorularını sordu.

Ela Köseoğlu, sorularına tek tek cevap veren Başkan Söğüt'ü her şey normale döndüğünde sınıf pikniğine davet etti. Başkan Söğüt'te katılacağının sözünü verdi.

Mustafa Taşören

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.