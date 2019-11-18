İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 günlük bebek ölü bulundu

10 günlük bebek ölü bulundu
10 günlük bebek ölü bulundu

Kayseri'de yabancı uyruklu 10 günlük henüz adı konmamış bebek yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Sahabiye mahallesi Dalaman sokakta meydana gelen olayda Suriye uyruklu Mustafa ve Zeynep U., sabah uyandıklarında 10 günlük bebeklerini hareketsiz buldu. Druumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri henüz adı konmamış bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Baba Mustafa U. ise ekiplerin çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.