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10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

Balıkesir'de polis FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 10 ilde 11 askeri personel hakkında yakalama operasyonu başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen, 9'u kara kuvvetleri, 1'i jandarma, 1'i hava kuvvetleri komutanlıklarından, 8 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen, 1 ihraç uzman jandarma olmak üzere toplam 11 kişinin yakalanmasına yönelik; Balıkesir merkezli Balıkesir, Ankara, Kütahya, Burdur, Trabzon, Çankırı, İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.  

Hüseyin Tokmak
 

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