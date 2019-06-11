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10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı

10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için Kocaeli merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 askeri personel ve askeri personelden sorumlu 1 mahrem abi olmak üzere toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de operasyon düzenlendi.  

Murat Kanber

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