10 kişi kalan Adana Demirspor Alanya'da 2 puan bıraktı

Maçtan Dakikalar

13. dakikada sol kanattan Stambouli'nin ortasında kale önünde Belhanda'nın şutu kaleci Runarsson'da kaldı.

34. dakikada Oğuz Aydın ile duvar pası yapan Efecan Karaca son çizgiye inerek ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Hassan'ın kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

44. dakikada orta sahadaki ikili mücadelede topu korumaya çalışan Belhanda'nın Fatih Aksoy'a dirsekle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, Belhanda'ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan şutunu kaleci Ertaç Özbir kurtardı.

62. dakikada sağ kanattan ceza sahası sokulan Candeias'ın arka direğe ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

68. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hassan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada sağ kanattan Candeias'ın penaltı noktasına yaptığı ortaya kayarak vuruş yapan Hassan'ın şutu az farkla auta gitti.

80. dakikada Alanyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında araya girerek topu çalan Ndiaye hızla ceza sahasına girerek sert vurdu ancak Runarsson zamanında uzanarak kornere çeldi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç

Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Candeias dk. 61), Fatih Aksoy, Balkovec, Yusuf Özdemir, Fer (Lusamba dk. 61), Doumbia, Umut Güneş (Efkan Bekiroğlu dk. 82 ?), Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Cavaleiro dk. 75), Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Rassoul, Targhalline, Eduardo, Diedhiou

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi (Semih Güler dk. 36), Samet Akaydın, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Emre Akbaba (Erhun Öztümer dk. 63), Belhanda, Akintola (Abdurrahim Dursun dk. 46, Berk Yıldız dk. 86 ?), Gulbrandsen (Assombalonga dk. 63)

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Bjarnason, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kırmızı kart: Belhanda (dk. 44) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Rodrigues (Adana Demirspor), Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fatih Aksoy (Alanyaspor)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.