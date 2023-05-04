10 kişi kalan Başakşehir avantajı 90+5'te kaptı! Tur kapısını araladılar

Maçtan dakikalar

15. dakikada Caner Erkin sol kanattan izleyip pasını Joao Figueiredo'ya pasını aktardı. Figueiredo'nun ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı dışarı gitti.

30. dakikada Caner Erkin'in pasında ceza sahası içi solun topla buluşan Joao Figueiredo topukla pasını Danijel Aleksic'e verdi. Aleksic'in ceza sahası içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

31. dakikada sol kanattan ilerleyen Caner Erkin pasını ters kanatta olan Adnan Januzaj'a verdi. Januzaj'ın topla ilerleyip ceza sahası dışının sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

41. dakikada Matej Hanousek'in kendi yarı alanın solundan uzun pasında defansın arkasına sarkan Felicio Milson, Ahmed Touba'nın hareketiyle yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük, Touba'ya sarı kart verdi. Daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip, Ahmed Touba'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

77. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

77. dakikada Nihad Mujakic'in orta sahanın sol tarafından uzun pasında defansın arkasına koşu yapan Oko'nun ceza sahası içi sol tarafında kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muhammed, Oko'dan önce meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası içi sağında topu alan Stelios Kitsiou bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Kale önünde Ali Sowe'un vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Ankaragücü'nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu alan Joao Figueiredo'nun kendi sahasından rakip sahaya hızla geçip ceza yayından vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ilerleyip yerden içeriye çevirdiği topu alan Joao Figueiredo'nun penaltı noktası yakınından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Lucas Biglia, Berkay Özcan (Patryk Szysz dk. 66, Deniz Türüç dk. 82), Danijel Aleksic (Edgar Ie dk. 45+3 ?), Adnan Januzaj (Mahmut Tekdemir dk. 66), Serdar Gürler (Lucas Lima dk. 83 ?), Joao Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Keny, Muhammet Arslantaş, Stefano Okaka

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kevin Malcuit, Atakan Çankaya, Nihad Mujakic, Stelios Kitsiou, Andrej Dokanovic (Taylan Antalyalı dk. 71), Pedrinho (Lamine Diack dk. 46), Matej Hanousek, Emre Kılınç (Oko dk. 72), Felicio Milson (Anastasios Chatzigiovanis dk. 46), Ali Sowe

Yedekler: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm, Sıtkı Ferdi İmdat, Beridze, Kwateng

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gol: Joao Figueiredo (dk. 90+5) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Ahmed Touba (dk. 43) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Danijel Aleksic, Lucas Biglia, Caner Erkin, Muhammed Şengezer (Başakşehir), Kevin Malcuit (MKE Ankaragücü)

-Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu-

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