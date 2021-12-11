10 kişi kalan Göztepe, Rizespor'a direnemedi!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Cemali'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
26. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül'ün vuruşanda top yandan auta çıktı.
38. dakikada kendi sahasından aldığı topla ceza sahasına kadar giden Fabricio'nun şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
39. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa yükselen Pohjanpalo'nun kafa vuruşu filelere gitti. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Soner'in gerçekleştirdiği köşe vuruşunda topa yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-1
79. dakikada ceza sahasının içerisinde Paluli'nin Umar'a yaptığı müdahalede hakem Erkan Özdamar Penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
90+4. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından gelen Umar'ın pasında topla buluşan Eric Sabo'nun vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım
Çaykur Rizespor: Gökhan, S.Holmen, Cemali, Gökhan, Selim, T.Boyd (Y.Bolasie dk. 71), A.Umar, F.Baiano (E.Sabo dk. 78), F.Boldrin (B.Dabo dk. 87 ?), D.Djokovic, J.Pohjanpalo (Deniz dk. 87 ?)
Yedekler: Tarık, Alberk, L.Phiri, Alper, Yasin, L.Remy
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Göztepe: İrfan Can, Atınç, D.Arslanagic, Murat, Atakan (M.Baku dk. 90+2 ?), Kahraman (C.Ndiaye dk. 82 ?), Yalçın (Beykan dk. 82 ?), Lourency (D.Tijanic dk. 46), Halil, Soner, A.Jahovic (D.Burekovic dk. 82 ?)
Yedekler: B.Megyeri, Erkam, Efe Can, Yusuf, Ege
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Pohjanpalo (dk. 39 ve 79 pen.), Eric Sabo (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor), Atınç (dk. 62)(Göztepe)
Kırmızı kart: Halil (dk. 69) (Göztepe)
Sarı kartlar: Selim Ay, Bolasie (Çaykur Rizespor)
Hasan Fehmi Demir – Kubilay Ateş