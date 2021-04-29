10 kişiyle kritik 3 puan

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

7. dakikada sol taraftan Aleksic'in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Visca rahat pozisyonda meşin yuvarlağı gole çeviremedi.

18. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Gomes'i ceza sahasının hemen önünde düşüren Epureanu hakem Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

24. dakikada Cenk Ahmet sol taraftan çalımlarla ilerleyerek çektiği sert şutunu kaleci Volkan son anda güçlükle çeldi.

39. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Emrah ceza sahasının dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden gitti.

40. dakikada sağ taraftan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta arka direk iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

45. dakikada Emrah'ın sağdan yaptığı ortada arka direkte Cenk Ahmet'in şutu savunmadan sekip Obertan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutu yandan dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Emrah'ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Gomes'in vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

55. dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kalecide kaldı.

56. dakikada yaşanan karambol sonucu ceza sahası içerisinde Boumal'ın topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltı olarak değerlendirdi.

59. dakikada penaltı vuruşunun başına geçen Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

68. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Murat'ın şutu kaleci Volkan'da kaldı.

75. dakikada sol taraftan Cenk Ahmet'in yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşu yan direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı.

77. dakikada yine sol taraftan Cenk Ahmet'in ortasında arka direkte topla buluşan Emrah'ın yarım volesini Volkan güçlükle dışarı çeldi.

84. dakikada Visca'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Obertan(Oltan dk. 63), Omolo (Buğra dk. 64), Emrah, Cenk Ahmet, Gomes

Yedekler: Göktuğ, Butko, Novikovas, Rashani, Bergdich, Teikeu, Özgür, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Epureanu, Duarte, Mbombo (Deniz dk. 73), Mahmut, Tolga, Visca, Berkay (Uğur dk. 84 ?), Aleksic (Gulbrandsen dk. 46 (Crivelli dk. 90 ?), Chadli (Mehmet Topal dk. 73)

Yedekler: Ahmet, Mert, Ravil

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Emrah (dk. 5) (BB Erzurumspor), Chadli (dk.59), Gulbrandsen (dk. 84) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı Kart: Epureanu (dk. 18) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Cenk Ahmet, Emrah (BB Erzurumspor), Deniz, Crivelli ,Volkan (Medipol Başakşehir)

Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz