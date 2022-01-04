10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes, 9 cerrahi operasyon geçirdi, 6-7 tane daha geçirmesi planlanıyor

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden ve Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan 12 yaşındaki Enes Koca, okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin oluşturduğu bir sürünün saldırısına uğrayan Koca, ağır yaralandı ve Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 12 yaşındaki Enes Koca, 9 cerrahi operasyon geçirdi. Vücudunun tamamında ısırık izleri bulunan Koca'ya saldıran köpekler, sol bacağında bulunan bir siniri tamamen koparırken, aynı zamanda kafa derisini de yüzdü. Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden tedavi süreci hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, Koca'nın hayati riski atlattığını, yaklaşık 6-7 operasyon daha geçireceğini söyledi.

“Benim çocuğum hayat dolu, neşe dolu, yürümeyi, koşmayı, hoplamayı, zıplamayı seven bir çocuktu”

Bir aydan fazla süredir Enes'in durumunu anbean takip ettiklerini, çocuğunun ve kendilerinin çok ağır bir travma yaşadıklarını vurgulayan anne Ayşe Koca, “Biz çok ağır bir süreç içerisindeyiz. Aile olarak oğlumun bulunduğu durumdan dolayı çok ağır bir travma geçiriyoruz. Oğlum da aynı şekilde ağır bir travma geçiriyor. Çok ağır ve uzun bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreci nasıl atlarız bilmiyoruz. Çok da atlatabileceğimizi zannetmiyoruz. Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Benim çocuğumun ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Başı yine aynı şekilde. Benim çocuğum hayat dolu, neşe dolu, yürümeyi, koşmayı, hoplamayı, zıplamayı seven bir çocuktu. Hayat dolu bir çocuktu. Bu hali bizi mahvetti. Çocuğumun tüm yaşam enerjisi bitti. Yemesi uykusu, her şeyi kesildi” ifadelerini kullandı.

“10 tane köpek birden saldırıyor, 1 değil, 2 değil”

Bazı insanların hayvanları bir heves ile alıp, daha sonra sıkılarak sokaklara bıraktığını, onların da çoğalarak tehlikeli bir durum oluşturduğunu söyleyen anne Koca, bu durumun önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“Yetkililerden isteğim, bu soruna çok büyük bir önlem getirmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bunun mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bu 3-5 hayvan severin hayvanları sevip de koruması ile olacak bir şey değil. Benim çocuğumun bu halini bir görsünler bakalım. Bu hayvan severler benim çocuğumun acısına bir an tahammül edebilirler mi acaba. Hayvan sevgisi mi önemli, benim çocuğumun burada çektiği acılar mı önemli? Yani 3-5 tane hayvanı besleyip daha sonra çoğaltıp sokağa atmak ya da tarlada hayvanları beslemek doğru bir iş değil. Bunlara kesin bir çözüm bulunması lazım. Biz Ankara'nın göbeğinde Pursaklar'da oturuyoruz. Merkezi bir konumdayız, ücra bir köşede oturmuyoruz. Benim oturduğum yer çok ücra bir yer değil. Çöpün yanında köpek duruyormuş, çocuk yolunu değiştirmiş. 10 tane köpek birden saldırıyor. 1 değil, 2 değil. İnsanlar sabahları işe gidemiyor. Bana o kadar çok video atan oldu ki. Hala köpekler sokaklarda.”

“Benim çocuğumun okulda, okul sıralarında olması gerekirken biz 34 gündür bu hastanedeyiz”

Enes'in hayat dolu ve hareketli bir çocuk olduğunu söyleyen anne Koca, “Bu konu ile kim ilgileniyorsa kesin bir çözüm getirmesi gerekiyor. Benim çocuğumun hayatı kaydı. Benim çocuğumun okulda, okul sıralarında olması gerekirken biz 34 gündür bu hastanedeyiz. 10 kere anesteziye girdi benim çocuğum. Yemek yiyemiyor, su içemiyor. Yani çok zor günler bizi bekliyor. Bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin tek dileğimiz o. Bu soruna kesinlikle bir çözüm bulunsun yani” diye konuştu.

“Benim çocuğum uyku uyuyamıyor”

Saldırı sonrasında Enes'in fiziken yaralanmasının yanı sıra psikolojik olarak da etkilendiğini kaydeden Ayşe Koca, “Hayatı kaydı benim çocuğumun. Arkadaşları şimdi sınavlara hazırlanıyor. Ben çocuğumu bir sınava hazırlamak için akşamları oturup çocuğumla ders çalışan bir anneydim. Çocuğum şimdi kitap açamıyor. Okumak istemiyor, kimse ile konuşmak istemiyor. Benim çocuğum uyku uyuyamıyor. Kapatıyor gözünü 10 dakika sonra geri kalkıyor. Ha bire köpeklerin kendisini sürüklediğini düşünüyor. Saldırıya uğruyormuş gibi sıçrıyor” şeklinde konuştu.

“Benim çocuğumun bu hali ne olacak”

Enes'e saldırının gerçekleştiği noktada hala aynı köpeklerin durduğunu ve hayvan severlerin bu köpeklere herhangi bir işlem yapılmasına karşı çıktığını belirten Koca, “Ben soruyorum bu hayvan severlere, ‘İnsan canı mı önemli, hayvanın canı mı önemli' Tabi ki biz de hayvanları seviyoruz. Sevmiyor değiliz. Ama benim çocuğumun bu hali ne olacak? Geleceği kaydı. Benim çocuğum bir futbolcu olamayacak, bir asker olamayacak. Bu yaşadığı travmayı nasıl atlatacak? Her gece uykuya dalması için başında bekliyoruz. Uyuyor hemen geri uyanıyor. 1 saat bile kesintisiz uyku uyuyamıyor” açıklamasında bulundu.

“Bir tane değil ki 150-200 tane ısırığı var benim çocuğumun”

Tüm aile olarak Enes'in başında beklediklerini, onu mutlu edebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten anne Koca, “Ne iyi gelebilir ne mutlu olabilir elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama çocuğum mutlu olmuyor. Nasıl mutlu olsun? Kafasında izi var, bacağında izi var, vücudunun her yerinde izi var. Bir tane değil ki 150-200 tane ısırığı var benim çocuğumun” dedi.

“Şu ana kadar 9 cerrahi müdahale geçirdi, yaklaşık 6-7 tane daha ameliyat gerekiyor”

Enes'in hastaneye geldiğinde durumunun ağır olduğunu ve bu zamana kadar bir dizi ameliyattan geçtiğini söyleyen Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, “Aslında son 2 aydır benzer durumla gelen ikinci çocuğumuz. Bir ay önce bir tane daha gelmişti. Enes de 35 gün önce geldi. Okul dönüşü bir köpek sürüsünün saldırısına uğradığı bizdeki anamnez (hasta öyküsü) bilgisi. Geldiğinde durumu oldukça ağırdı. Vücudunun neredeyse ısırılmadık yeri kalmamıştı. Isırıkların yanında asıl derin olan, kafa kemiğinin üst kısmındaki saçlı deriyi koparıp götürmüşler. Yine bacağının arka tarafında da iki tane çok derin yaraları vardı. Bütün yaralar enfekte olmuştu, köpeklerin ağzı pis olduğu için. Şu ana kadar 9 cerrahi müdahale geçirdi. Küçük yaraların tamamı toplandı. Hayati tehlikeyi atlattı. Bacağının arka tarafındaki yara ile ilgili ve kafasındaki kaybolan saçlı derinin yerine konuşması ile ilgili cerrahi müdahaleler de önümüzdeki süreçte bizim gerçekleştireceğimiz işlemler. Yaklaşık 6-7 tane daha ameliyat gerekiyor” diye konuştu.

“Muhtemelen kalıcı bir hasarı oluşacak”

Enes'in yaşadığı saldırı sonucu ciddi ve derin yaralar aldığını belirten Prof. Dr. Şenel, “Çocuk cerrahisi kliniğimiz ile beraber çocuk ruh sağlığı, çocuk enfeksiyon, fizik tedavi departmanımız, çocuk beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümünün de içinde olduğu bir ekip takip ediyor. Şu anda geldiğimiz noktada, saçlı deri kısmını halledeceğiz. Ama bacağının alt kısmını köpek ısırınca siniri koparmış. Dolayısıyla bacağın alt kısmında bir motor kaybı var. Yürümesi ile ilgili önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber toparlamaya çalışacağız. Ama muhtemelen kalıcı bir hasarı oluşacak. Yürümesi ile ilgili bir takım cihazlara ihtiyacı olabilir” şeklinde konuştu.

Utku Şimşek - Sadettin Aliusta

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