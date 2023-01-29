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10 metrelik baca fırtınada otomobilin üzerine düştü

10 metrelik baca fırtınada otomobilin üzerine düştü
10 metrelik baca fırtınada otomobilin üzerine düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle pide fırınının bacası otomobilin üstüne düştü. Olay anı ve birkaç saniye önce cadde bulunan bir vatandaşın şans eseri dükkan içine girmesi anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

10 metrelik baca fırtınada otomobilin üzerine düştü - Tıkla İzle

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte pide dükkanının yaklaşık 10 metre uzunluğundaki fırın bacası, park halindeki otomobilin ve motosikletin üzerine düştü. Olay sonrası kamera kayıtlarını incelediklerini belirten iş yeri sahibi Selçuk Şaşmaz, "3-5 saniye önce olsaymış birisinin üzerine düşmüş olabilirmiş. Çok şükür insanlara bir şey olmadı" dedi.

Mehmet Demirci

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