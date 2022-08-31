10 metrelik teknenin ipi kopunca olanlar oldu: Batan tekne 4 saat sonra çıkarıldı

Olay, Karasu ilçesi Yeni Mahalle Sakarya Nehri'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan K'ye ait 10 metre uzunluğunda kıyıya bağlı halde bulunan teknenin ipi koptu. Nehre açılan tekne henüz belirlenemeyen sebepten dolayı battı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından tekne, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Sabah bölgeye geldiklerinde teknenin battığını gören vatandaş Mahmut Zafrakoğlu, teknenin ön ve arka tarafında olmak üzere iki delik olduğunu, bu sebeple batabileceğini aktardı.

“Mendirek yarım kaldığı sürece 5-6 tekne daha bu şekilde batar”

Gece saatlerine olayın yaşandığını ifade eden Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şerafettin Kavran, “Olumsuz hava muhalefeti sebebiyle oluşan soluğan neticesinde tekne battı. Mendireğin yarım kaldığı sürece 5-6 tekne daha bu şekilde batar. Geçenlerde de bir gırgır batmıştı. Buna bizim kooperatif olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Devlet eliyle bu sorun giderilebilir. Mendirek iki kolunun da çıkması, tamamlanması şart” dedi.

Esra Angün