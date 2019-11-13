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'10 milyon ruhsatın 2 bin 17'sini biz verdik'

'10 milyon ruhsatın 2 bin 17'sini biz verdik'
'10 milyon ruhsatın 2 bin 17'sini biz verdik'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı ruhsatı eleştirilerine cevap verdi. Murat Kurum, bugüne kadar Türkiye’de yaklaşık 10 milyon binaya ruhsat verildiğini belirterek, bakanlığın verdiği ruhsat sayısının ise sadece 10 binde 2 olduğunu söyledi.

Kurum “Yani bugüne kadar 10 milyon ruhsata karşın 2 bin 17 ruhsat vermişiz. Kanunumuz gereği, eğer belediyeler vatandaşlarımıza, yatırımcımıza haksızlık ediyorsa ve gittiği yerler de kanuna, kurala uygun olmasına rağmen ruhsat vermiyorsa vatandaşlarımız bakanlığımıza başvurabiliyor. Bakanlığımız eğer başvuruyu haklı görüyorsa o hak çerçevesinde gidip bir hakem gibi yani ‘kanuna, kurala uygun, sen ruhsatı niye vermedin' diyerek bir gerekçe olduğunu tespit etmesi durumunda ruhsatı verebiliyor” diye konuştu. Kömür denetimlerinin yapılmadığı yönündeki eleştirilerle ilgili olarak da Bakan Kurum “Kömür denetimleriyle ilgili bugüne kadar 9 bin 854 denetim yapılmış, 5 milyon 542 bin ton katı yakıt yani kömür bu anlamda denetlenmiştir” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİNE 1,2 MİLYAR LİRALIK KREDİ
TOKİ'nin şehit ailelerine sağladığı kolaylık noktasında da konuşan Bakan Kurum “2019 yılında 137 bin TL faizsiz konut kredisi verilmektedir bir şehit ailesine. Bugüne kadar 24 bin 608 şehit ailemize 1 milyar 221 milyon TL kredi kullandırılmıştır” dedi.

İMAR BARIŞINDAN GELEN PARA DÖNÜŞÜME GİTTİ
“İmar affından gelen paralar nereye gitti?” sorusuna cevap veren Kurum “İmar barışından bugüne kadar 23 milyar 954 milyon lira gelir sağlandı ve bu gelirlerden kentsel dönüşüm proje özel hesabına 2 milyar lira kaynak aktarıldı. Bunun dışında da Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nda yer alan 65 konutun yapımı da planlanmaktadır. Bu çerçevede İstanbul Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar, Kartal, Kâğıthane; Ankara Mamak, Altındağ; Burdur ve Erzurum'da başlattığımız kentsel dönüşüm projeleri de bu projelerden kaynak alacak projelerdir” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

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