10 saniyede saçı sakalı beyaza büründü

Antalya'nın yaylası olarak bilinen Korkuteli'de 2 gündür etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah uyandıklarında evlerinin önünü bembeyaz gören vatandaşların ilginç kar eğlencesi ise izleyenleri güldürdü. Bazı vatandaşlar halatla traktör ve otomobile bağladıkları tahta kayakların üzerine oturup kar üzerinde kaymanın tadını çıkardı, bazıları da soğuğa rağmen giysilerini çıkarıp kar üzerinde güreş tuttu.

“Yarım saat daha durursam canlı kardan adam olabilirim”

Bir kişinin kar yağışının etkisini göstermek için çektiği videoda ise 10 saniyede saç ve sakalı beyaza büründü. “Dışarıda yarım saat daha durursam canlı kar adamı olabilirim” diyen kişinin o görüntüleri, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Kardan adam yapmayı da ihmal etmeyen Antalyalıların görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Suat Metin - Gazi Taş