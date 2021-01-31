İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 saniyede saçı sakalı beyaza büründü

10 saniyede saçı sakalı beyaza büründü
10 saniyede saçı sakalı beyaza büründü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşların ilginç kar eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Kar yağışının etkisini ‘Yarım saat daha durursam canlı kar adamı olabilirim’ sözleriyle anlatan kişinin saç ve sakalı ise 10 saniyede beyaza büründü.

10 saniyede saçı sakalı beyaza büründü - Tıkla İzle

Antalya'nın yaylası olarak bilinen Korkuteli'de 2 gündür etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah uyandıklarında evlerinin önünü bembeyaz gören vatandaşların ilginç kar eğlencesi ise izleyenleri güldürdü. Bazı vatandaşlar halatla traktör ve otomobile bağladıkları tahta kayakların üzerine oturup kar üzerinde kaymanın tadını çıkardı, bazıları da soğuğa rağmen giysilerini çıkarıp kar üzerinde güreş tuttu.

“Yarım saat daha durursam canlı kardan adam olabilirim”

Bir kişinin kar yağışının etkisini göstermek için çektiği videoda ise 10 saniyede saç ve sakalı beyaza büründü. “Dışarıda yarım saat daha durursam canlı kar adamı olabilirim” diyen kişinin o görüntüleri, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.
Kardan adam yapmayı da ihmal etmeyen Antalyalıların görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Suat Metin - Gazi Taş

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.