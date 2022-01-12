10 takla attığı kazada ölümden dönen sürücü sorumlulardan şikayetçi oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan Emrah Yıldızay, geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. Geçtiğimiz günlerde aracı ile İmranlı'dan Suşehri ilçesine giden Yıldızay, yolun kaygan oluşu nedeniyle virajı alamayınca aracıyla uçuruma yuvarlandı. 10 takla atarak durabilen ve hurdaya dönen araçtan sağ çıkmayı başaran Yıldızay, ilk iş olarak kazaya neden olan yolu görüntüleyip sorumlulardan şikayetçi oldu.

Yolda 10 santimetre kalınlığındaki asfaltın sökülerek yerine 1 santimetre kalındığında zift kaplama yapıldığını öne süren Emrah Yıldızay, yeni kazalar yaşanmaması ve sorumluların işlerini daha ciddi yapmaları için konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Yıldızay yaptığı açıklamada, “Kazayı İmranlı'dan Suşehri istikametine giderken yaşadım.

Yol kötü bir durumdaydı. Yaklaşık 40-50 hızla giderken virajda aracımla kaydım. Uçurumdan aşağıya yuvarlandım. 10 takla attım. Ciddi bir yaralanmam olmadı ama çok daha kötüsü de olabilirdi. İnsan hayatı önemli olmalı. Herkes işini doğru yapmalı. Ölmedim, ciddi bir yaralanmam da olmadı ama başkaları ölebilir. Yolun sıkıntılı olduğunu düşündüğüm için şikayetçi oldum.

Yolla ilgili incelemeler de devam ediyor. Yol, kazadan iki ay önce yapılmıştı. Kenardan toplanan numunelerde yaklaşık 10 santimlik bir asfaltın sökülerek yerine yapılan sati kaplamanın ise 2 santim dahi olmadığını gördük. Mıcır ve zift kaplaması ile yapılan bir yol. Konuyu yargıya taşıdım. Ceza almasalar bile bundan sonraki süreçte işlerini daha ciddi yapmaları dileğim” dedi.

Demet Karakuş

