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10 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu

10 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu
10 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu

Elazığ'da dedesine ait iş yerinde çekmecede gördüğü silahla oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'da bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Kuzey S. dedesine ait iş yerinde otururken, kasada fark ettiği silahı alarak oynamaya başladı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Silah sesini duyanların iş yerine koşması ile fark edilen olay sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu alarak hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.  

Kamil Cankılıç-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu


 

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