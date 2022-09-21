10 yıllık emek gitti: Avokado hırsızları ağacı baltayla kesti

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Çarkçılı mevkiindeki bir avokado bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, üretici İsmail Batmaz'ın bahçesine giren kişi veya kişiler 10 yılda yetişen yaklaşık 7-8 metre uzunluğundaki avokado ağacını balta ile keserek, üzerindeki ürünleri çaldı. Sabah hasat için gelen üretici Batmaz, gördüğü manzara karşısında hem şok geçirdi hem de bin bir emekle yetişen ağacın katledilmesine üzüldü. Hırsızlığı yapanlara seslenen üretici, “Böyle vicdansızlık olur mu, malı çalıyorsunuz hem de ağacı kesiyorsunuz” diyerek tepki göstererek şüphelilerin tespit edilip yakalandıktan sonra nitelikli suçlardan ceza almasını talep etti.

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren üretici İsmail Batmaz, "Dün akşam gelmişler, balta ile ağacı kesmişler avokadoların hepsini yolup götürmüşler. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şüphelilerin yakalanıp nitelikli suçlu gibi cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Önceki gün de 2 hırsız 150 kilo avokado ile yakalanıp tutuklandı

Hırsızların hasadı yeni başlayan ve kilogram fiyatı 40 TL civarında olan avokado son günlerde hırsızların yeni hedefi oldu. Önceki gün de jandarma ekipleri devriye halindeyken Kargıpınarı Mahallesi'nde bir bahçeden çuvallarla 150 kilogram avokado çalan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Benzer hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

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